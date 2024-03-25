Появилась информация, что четырёх террористов готовили в одном из лагерей в Турции.Как передаёт телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на собственный источник, всех четырёх террористов готовили в одном из лагерей в Турции.
Террористов два месяца готовили в турецком лагере для убийств в "Крокусе" - источник
Комментарии
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И
Игорь
Вопросов много. Почему здание не было снабжено противопожарными системами, огонь быстро разошелся на 13000 метров, почему были закрыты эвакуационные выходы, почему слабая служба безопасности и т.д.
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16 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Вот вам и Эрдоган! Хорошо подготовил!
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10 час.
Денис Зарюгин
Отлично, а Путин с Эрдоганом обнимается, газ и нефть ему поставляет, АЭС строит. Вот уж точно скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!
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9 час.
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