Террористов два месяца готовили в турецком лагере для убийств в "Крокусе" - источник

И Игорь Вопросов много. Почему здание не было снабжено противопожарными системами, огонь быстро разошелся на 13000 метров, почему были закрыты эвакуационные выходы, почему слабая служба безопасности и т.д.

ЮЮ Юлия Юлия Вот вам и Эрдоган! Хорошо подготовил!