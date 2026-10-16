Аналитики «Авито Путешествий» зафиксировали рост интереса к посуточной аренде жилья в Горячем Ключе в октябре и ноябре: загородные дома стали бронировать на 28% чаще, чем годом ранее, квартиры — на 7%.
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