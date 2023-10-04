Хозпостройки на участке: кто должен платить налоги за «лишние» объекты

Лариса Поплавская

А вам лишь бы налоги. Деньги давай, дегьги давай. Если земля приватизирована почему не построить нормальный туалет или баню? Что как в китайских, индийских, африканских трущобах соломенные или картонные домики строить? Противно уже читать о ваших налогах. Меньше воруюте сами и чернож.... не раздавайте и будет ОК. Поменьше подарков и низких цен на сырье турам и китайцам. Дружба-дружбой, а денежки врозь.