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Хозпостройки на участке: кто должен платить налоги за «лишние» объекты

Хозпостройки на участке: кто должен платить налоги за «лишние» объекты

Хозпостройки на участке: кто должен платить налоги за «лишние» объекты Евгения КомароваВ процессе освоения дачного участка на нем могут появиться разнообразные постройки.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
А вам лишь бы налоги. Деньги давай, дегьги давай.  Если земля приватизирована  почему не построить нормальный туалет или баню? Что как в китайских, индийских, африканских трущобах соломенные или картонные домики строить? Противно уже читать о ваших налогах. Меньше  воруюте сами и чернож....   не раздавайте и будет ОК. Поменьше подарков и низких цен на сырье  турам и китайцам. Дружба-дружбой, а денежки врозь.
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