Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев в пятницу, 16 октября, отреагировал на историю с поездкой Ларисы Долиной.
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