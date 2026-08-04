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Аргументы недели

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Москва пересаживается на электротранспорт

Москва пересаживается на электротранспорт

Российская столица активно модернизирует систему общественного транспорта, внедряя электробусы, новые вагоны метро, поезда и даже водный транспорт.

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