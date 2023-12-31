Путин в новогоднем обращении заявил, что РФ предстоит идти вперед и созидать будущее

В своем новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в уходящем 2023 году твердо отстаивала свои национальные интересы, свободу и безопасность, которые остаются нерушимой опорой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии