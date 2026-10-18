🛣️ К морю без лишних поворотов: новая дорога в обход Алушты связала трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма Раньше дорога на Южнобережье ассоциировалась с узкими серпантинами, медленным движением и летними пробками.
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