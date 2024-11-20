В областном центре назревает экологический скандал

В парке «Соловьиная роща» хотят построить гостиницу с рестораном. Что кроется за благой идеей развития инфраструктуры? Давайте разбираться Сейчас невозможно предположить наличие в Смоленске даже намека на политическую и социальную турбулентность.
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