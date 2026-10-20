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Точка зрения Автор: В. Панченко Новосибирский автобус превратился в арену конфликта, когда пьяная беременная мигрантка и двое «ценных специалистов», вставших на её защиту, начали испытывать терпение окружающих.