Точка зрения Автор: В. Панченко Новосибирский автобус превратился в арену конфликта, когда пьяная беременная мигрантка и двое «ценных специалистов», вставших на её защиту, начали испытывать терпение окружающих.
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