Рынок бытовых услуг Москвы показал рост на 30% в октябре 2026 года: жители столицы массово отказываются от самостоятельной уборки в пользу профессиональных клинеров.
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