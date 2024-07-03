"Мы победили, сохранив столицу и выход к морю!"

Удивительные вещи происходят с паном гетманом и его ближниками из шайки атаманов. На прошлой неделе собравшихся в Брюсселе спонсоров войны с русскими несказанно озадачил, сообщив: ратуйте, люди добрые и спасайте, на поле боя несём огромные потери – времени «совсем немного».