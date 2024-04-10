Минцифры РФ предложил обязать мигрантов сдавать биометрию для покупки SIM-карт

Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале "Госуслуги" с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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