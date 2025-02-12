Почему волосы на голове могут расти бесконечно, а на теле — до определенной длины?

Среди многочисленных загадок человеческого организма одна из самых любопытных касается роста волос: как их ни отращивай, а на руках, ногах и любой другой части тела они будут слишком короткими по сравнению с волосами на голове.
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