Рубль укрепляется, но 80 за доллар — предельный уровень

Курс 80 рублей за доллар может быть предельным уровнем для укрепления российской валюты. Как объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ни властям, ни экспортерам невыгодно значительное укрепление рубля.
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