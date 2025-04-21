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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Рубль укрепляется, но 80 за доллар — предельный уровень

Рубль укрепляется, но 80 за доллар — предельный уровень

Курс 80 рублей за доллар может быть предельным уровнем для укрепления российской валюты. Как объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ни властям, ни экспортерам невыгодно значительное укрепление рубля.

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