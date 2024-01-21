Кандидат в президенты США Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

Никки Хейли, бывшая постпред Соединенных Штатов при ООН и единственная конкурентка Дональда Трампа в борьбе за возможность баллотироваться на президентские выборы в США от Республиканской партии, заявила о том, что не намерена отказываться от дальнейшей гонки.