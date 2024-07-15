Седан Tesla Model 3 обрел самую дальнобойную версию[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом году седан Tesla Model 3 пережил масштабный рестайлинг, но обновленное семейство формируется постепенно.
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