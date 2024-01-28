Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский из-за «умерщвления» Рады потеряет власть

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что депутаты оппозиционных партий на Украине могут добиться "умерщвления" Верховной рады, чтобы власть президента Владимира Зеленского пошатнулась.
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