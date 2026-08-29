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"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи

"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ столкнулись с острейшим дефицитом критически важного оборудования — детекторов дронов, средств радиоэлектронной борьбы и мощных аккумуляторов.

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