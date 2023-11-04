Махачев назвал условия, при которых согласится на бой с Макгрегором

ТАСС/EPA Ирландец Конор Макгрегор должен вернуться в профессиональный спорт и выиграть несколько боев, только при таком условии российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев будет готов выйти с ним в октагон.