Махачев назвал условия, при которых согласится на бой с Макгрегором

ТАСС/EPA Ирландец Конор Макгрегор должен вернуться в профессиональный спорт и выиграть несколько боев, только при таком условии российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев будет готов выйти с ним в октагон.
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