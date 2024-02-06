Стоматолог назвала продукты, которые ухудшают здоровье зубов

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян назвала ряд продуктов, которые ухудшают здоровье зубов и приводят к возникновению опасных стоматологических заболеваний.
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