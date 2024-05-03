В Ростове на вокзале похитили уроженца Смоленска и ветерана Чеченской войны

Николай Герасименко

Что за хератень? Теперь это называется работой журналистики? Что за помоишные новости!? "Рабство, избивали, заставляли бесплатно работать". Одна баба сказала и этому нужно верить? Может просто забухал мужчина. Что сам-то говорит по этому поводу?