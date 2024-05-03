В Ростове на вокзале похитили уроженца Смоленска и ветерана Чеченской войны

Родные полагают, что мужчину забрали в рабство Уроженца Смоленска и ветерана Чеченской войны Ивана Шарифулина похитили на главном железнодорожном вокзале Ростова в ночь с 21 на 22 апреля, сообщает издание 161.
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