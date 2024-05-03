Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Что за хератень? Теперь это называется работой журналистики? Что за помоишные новости!? "Рабство, избивали, заставлял...В Ростове на вокз...
  • Ливень
    по всей России найдутся такие улицы...Жители Смоленска ...
  • Ливень
    осталось понять куда делись деньги выделенные на эту самую уборку...Возле Смоленской ...

В Ростове на вокзале похитили уроженца Смоленска и ветерана Чеченской войны

В Ростове на вокзале похитили уроженца Смоленска и ветерана Чеченской войны

Родные полагают, что мужчину забрали в рабство Уроженца Смоленска и ветерана Чеченской войны Ивана Шарифулина похитили на главном железнодорожном вокзале Ростова в ночь с 21 на 22 апреля, сообщает издание 161.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Что за хератень? Теперь это называется работой журналистики? Что за помоишные новости!? &quot;Рабство, избивали, заставляли бесплатно работать&quot;. Одна баба сказала и этому нужно верить? Может просто забухал мужчина. Что сам-то говорит по этому поводу?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх