Эксперт информационной безопасности Ефимов призвал помочь жертвам кибермошенников

Жертвам кибермошенников требуется поддержка близких. В первую очередь им нужно помочь осознать произошедшее и спокойно убедить не переводить больше никуда денежные средства, отметил инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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