Захарова: в Киеве плохо прочитали стенограмму заявления Путина

Президент четко высказался о необходимости переговорного процесса о первопричинах Представители Банковой плохо ознакомились со стенограммой заявления президента России Владимира Путина, судя по их реакции на предложение о возобновлении прямых переговоров 15 мая в Стамбуле.
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