ТАСС: почти 2 млн руб. и коллекцию люксовых часов нашли у Лукина

Полицейские при обысках у гендиректора компании "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, которого задержали по делу злоупотребления полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн руб.
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