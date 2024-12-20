Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Да это маленький винтик, так называемый, расходный материал! Вокруг него выстроено шоу- якобы раскрытого дела об убий...ТАСС: обвиняемый ...
  • Александр Жигилий
    А там тренерскую и клубную работу заменяют деньги! Но это тупик в развитии клуба! Убери деньги и иностранцев и тупик-...Тренер Шаронов ра...
  • Воробей
    - " отметив, что этот показатель зависит от крепости семей, а не уровня доходов."     Только совсем идейный слабоумн...Путин привел Тыву...

ТАСС: почти 2 млн руб. и коллекцию люксовых часов нашли у Лукина

ТАСС: почти 2 млн руб. и коллекцию люксовых часов нашли у Лукина

Полицейские при обысках у гендиректора компании "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, которого задержали по делу злоупотребления полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн руб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх