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В Австралии городской пляж закрыли из-за сотен черных шаров неизвестного происхождения

В Австралии городской пляж закрыли из-за сотен черных шаров неизвестного происхождения

Это первый случай подобного рода.В Сиднее, Австралия, закрыли городской пляж после обнаружения на берегу сотен маленьких черных шаров неизвестного происхождения, сообщает ТАСС.

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