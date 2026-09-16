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Медвежий угол

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Тайна "энергетического перемирия" раскрыта. Где уязвимость Зеленского?

Тайна "энергетического перемирия" раскрыта. Где уязвимость Зеленского?

Москва ценит желание способного всё испортить Трампа завершить войну на Украине. Но судьба тянущего время режима Зеленского зависит от европейцев – сколь долго они готовы терпеть воровство Киева – и армии России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь
Игорь

Вот еще одна энергетическая "тайна". Хохлы признают что АЭС Украины производят до 60% (скорее больше) всей электроэнергии. А все АЭС были построены еще при СССР, соответственно топливо было тоже наше, другое не подходит. Так откуда тогда у них топливо для АЭС??? При отсутствии этого топлива  война закончится  через месяц. Возможно это никому и не интересно?

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

Москва не верит в реальность "энергетического перемирия" с Киевом. И правильно делает. Что бы там хохлы не обещали, у них всегда фига в кармане. В Ярославской области после атаки ВСУ загорелся НПЗ, это произошло в 1:45 17 сентября. А потому "с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой".

Профиль пользователя Виталий Золотухин
Виталий Золотухин

Добивать и тотально зачищать: "украинство", украинствующих, нацистов, фашистов, сатанистов, вероотступников. " Врага нельзя оставлять живым на поле боя: недорубленный лес опять вырастает!"  А.В. Суворов. Искусственно созданного образования, под названием "укрАина", на испокон веков нашей русской земле, не должно быть на политической карте мира. Добивать и тотально зачищать!!! Никакой "укрАины"! Никаких так называемых "укрАинцев"! Мы - РУССКИЕ! С нами Бог!  А если Бог за нас, то кто против нас? - Никто! Ничто! Никогда!