Тайна "энергетического перемирия" раскрыта. Где уязвимость Зеленского?

Москва ценит желание способного всё испортить Трампа завершить войну на Украине. Но судьба тянущего время режима Зеленского зависит от европейцев – сколь долго они готовы терпеть воровство Киева – и армии России.
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Ничего не произойдёт,никакого топливного перемирия не будет,зеля уже ударил по сызранкому,ярославском,ямало-ненецкому нпз,да в ленинградской области хватило.
Вот еще одна энергетическая "тайна". Хохлы признают что АЭС Украины производят до 60% (скорее больше) всей электроэнергии. А все АЭС были построены еще при СССР, соответственно топливо было тоже наше, другое не подходит. Так откуда тогда у них топливо для АЭС??? При отсутствии этого топлива война закончится через месяц. Возможно это никому и не интересно?
Москва не верит в реальность "энергетического перемирия" с Киевом. И правильно делает. Что бы там хохлы не обещали, у них всегда фига в кармане. В Ярославской области после атаки ВСУ загорелся НПЗ, это произошло в 1:45 17 сентября. А потому "с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой".
Добивать и тотально зачищать: "украинство", украинствующих, нацистов, фашистов, сатанистов, вероотступников. " Врага нельзя оставлять живым на поле боя: недорубленный лес опять вырастает!" А.В. Суворов. Искусственно созданного образования, под названием "укрАина", на испокон веков нашей русской земле, не должно быть на политической карте мира. Добивать и тотально зачищать!!! Никакой "укрАины"! Никаких так называемых "укрАинцев"! Мы - РУССКИЕ! С нами Бог! А если Бог за нас, то кто против нас? - Никто! Ничто! Никогда!
Война - это , ко всему прочему , путь обмана...В том числе - на переговорах...Стороны соблюдают договоры лишь до тех пор , пока они выгодны ОБОИМ.