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Российские мужчины вымирают, потому что не могут повзрослеть

Российские мужчины вымирают, потому что не могут повзрослеть

Дарья Завгородняя: "У нашего мужчины нет опоры на род. Поэтому ему все время приходится импровизировать.

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Алексей Логинов
У нашего мужчины нет опоры на род". -------- У нашего мужчины нет веры в баб.
Amigo
разберись сначала в вопросе.Почему в ссср росло население,с рашке нет.дохнут все
Воробей
В наше время сравнивать христианскую страну с нехристианской относительно вопроса о прочности семьи нерезонно. Ибо, по вполне объективной причине наложение просексуальности современного социума, в целом, на антисексуальную ориентацию матерей и учительниц, в частности, приводит к формированию женщин, которые объективно не способны иметь удовлетворительный секс с мужьями. Отсюда и массовый развал семей. И, в принципе, автор права: мужчины, оказываясь в семье, где нет нормального секса, не имеют возможность возмужать.
Элина Морозова
Тапм где мужчины массово теряют сексуальную привлекательность женщмны ни замуж ни секса не хотят. Мужчин надо лечить..
Воробей
- "Мужчин надо лечить." Никого лечить не будут. Все считают, что у них всё в порядке. И это совершенно неважно, кого именно считать абнормальным - главно то, что гармоничности между полами ожидать не приходится. А каждый так и будет считаться себя нормальным.
Элина Морозова
А откуда вы это можете знать? Вы же не пробовалим)))
Воробей
- "Вы же не пробовали" Какое это имеет отношение ко мне лично? И что именно Вы считаете возможным попробовать в этой теме?
Элина Морозова
Так это вы утверждаете, а на основе чего? Своего опыта или просто выдумок?
Воробей
- "Так это вы утверждаете, а на основе чего?" Вы считаете, что не имеет место массовое разваливание семей вплоть до постановки вопроса и жизненности самого института семьи.
Элина Морозова
Массового конечно нет. Но мужчины очень стараются развалить, и отказом жениться , и своим отвратительным поведением в браке. Что заставляет женщин бежать и разводиться.
Воробей
- "Массового конечно нет." Последняя статистика была 83% разводов.
Элина Морозова
Это где такая статистика?
Воробей
- "Это где такая статистика?" В статьях встречал несколько раз.
Элина Морозова
Сочиняете. . фейк. Правильно 60-65% Но все равно цифра впечатляющая. Стольео мужчин совсем неприходных для семьи и брака...
Владимир Соколов
Тапм где мужчины массово теряют сексуальную привлекательность женщмны ни замуж ни секса не хотят. какой секс с детьми?))если для глупой бабы ,как вы пишите, муж лентяй и ребенок, то какой секс?
Владимир Соколов
и отказом жениться , и своим отвратительным поведением в браке. он ребенок?))мужчина то))что его поведение отвратительно) всё это исключительно в вашей голове и ложных ценностях.
Владимир Соколов
Сочиняете. . фейк. Правильно 60-65% это общее количество. по инициативе женщин 83% и будет расти дальше) пока до баб не дойдет, что член это еще не мужчина и она не мужик.
Игорь Василевский
А чего стоит женское воспитание мальчишки в неполной семье? Сплошной сироп и розовые сопли. Откос от армии. И на выходе вроде бы андроид с мужскими признаками, но самовлюбленное, эгоистичное и безрукое чмо, которое и даром никому не нужно. Вот и замкнулся круг.

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