Российские мужчины вымирают, потому что не могут повзрослеть

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаРоссийские мужчины вымирают, потому что не могут повзрослеть Дарья Завгородняя: "У нашего мужчины нет опоры на род. Поэтому ему все время приходится импровизировать.Вернуться к статье18НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ЛогиновУ нашего мужчины нет опоры на род". -------- У нашего мужчины нет веры в баб.Amigoразберись сначала в вопросе.Почему в ссср росло население,с рашке нет.дохнут всеВВоробейВ наше время сравнивать христианскую страну с нехристианской относительно вопроса о прочности семьи нерезонно. Ибо, по вполне объективной причине наложение просексуальности современного социума, в целом, на антисексуальную ориентацию матерей и учительниц, в частности, приводит к формированию женщин, которые объективно не способны иметь удовлетворительный секс с мужьями. Отсюда и массовый развал семей. И, в принципе, автор права: мужчины, оказываясь в семье, где нет нормального секса, не имеют возможность возмужать.Элина МорозоваТапм где мужчины массово теряют сексуальную привлекательность женщмны ни замуж ни секса не хотят. Мужчин надо лечить..ВВоробей- "Мужчин надо лечить." Никого лечить не будут. Все считают, что у них всё в порядке. И это совершенно неважно, кого именно считать абнормальным - главно то, что гармоничности между полами ожидать не приходится. А каждый так и будет считаться себя нормальным.Элина МорозоваА откуда вы это можете знать? Вы же не пробовалим)))ВВоробей- "Вы же не пробовали" Какое это имеет отношение ко мне лично? И что именно Вы считаете возможным попробовать в этой теме?Элина МорозоваТак это вы утверждаете, а на основе чего? Своего опыта или просто выдумок?ВВоробей- "Так это вы утверждаете, а на основе чего?" Вы считаете, что не имеет место массовое разваливание семей вплоть до постановки вопроса и жизненности самого института семьи.Элина МорозоваМассового конечно нет. Но мужчины очень стараются развалить, и отказом жениться , и своим отвратительным поведением в браке. Что заставляет женщин бежать и разводиться.ВВоробей- "Массового конечно нет." Последняя статистика была 83% разводов.Элина МорозоваЭто где такая статистика?ВВоробей- "Это где такая статистика?" В статьях встречал несколько раз.Элина МорозоваСочиняете. . фейк. Правильно 60-65% Но все равно цифра впечатляющая. Стольео мужчин совсем неприходных для семьи и брака...Владимир СоколовТапм где мужчины массово теряют сексуальную привлекательность женщмны ни замуж ни секса не хотят. какой секс с детьми?))если для глупой бабы ,как вы пишите, муж лентяй и ребенок, то какой секс?Владимир Соколови отказом жениться , и своим отвратительным поведением в браке. он ребенок?))мужчина то))что его поведение отвратительно) всё это исключительно в вашей голове и ложных ценностях.Владимир СоколовСочиняете. . фейк. Правильно 60-65% это общее количество. по инициативе женщин 83% и будет расти дальше) пока до баб не дойдет, что член это еще не мужчина и она не мужик.Игорь ВасилевскийА чего стоит женское воспитание мальчишки в неполной семье? Сплошной сироп и розовые сопли. Откос от армии. И на выходе вроде бы андроид с мужскими признаками, но самовлюбленное, эгоистичное и безрукое чмо, которое и даром никому не нужно. Вот и замкнулся круг.Комментировать
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