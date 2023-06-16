SUSANIN

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    За производство четырёх с половиной килограмма наркотиков  всего 8,5 лет ? Гуманисты, блин !К 8,5 годам колон...
  • Елена Захарова
    А, то что сдали, по знанию русского языка, это говорит о их способностях или это фото-память (у моего сына была такая...Семь школьников и...
  • Леонид Ла Рошель
    - Женщина, зачем вы распылили перцовый газ? - Извините, видимо музыкой навеяло.Зрительница «Лебе...

Два новых праздничных дня могут появиться в Удмуртии

Два новых праздничных дня могут появиться в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Два новых праздничных дня могут появиться в событийном календаре Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Госсовета республики, под руководством заместителя председателя регионального парламента Татьяны Ишматовой состоялось заседание постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества, члены которой рассмотрели законопроект, вносящий изменения в статьи 3 и 6 республиканского закона «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх