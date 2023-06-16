Два новых праздничных дня могут появиться в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Два новых праздничных дня могут появиться в событийном календаре Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Госсовета республики, под руководством заместителя председателя регионального парламента Татьяны Ишматовой состоялось заседание постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества, члены которой рассмотрели законопроект, вносящий изменения в статьи 3 и 6 республиканского закона «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики».