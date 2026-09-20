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Царьград

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Активист в Берлине исполнил "Журавли" на митинге за мир

Активист в Берлине исполнил "Журавли" на митинге за мир

В Берлине, у станции метро Wilmersdorfer Straße, активист провел антивоенный пикет. Он исполнил песню «Журавли» на русском и немецком языках, призывая к миру и референдуму по внешнеполитическим вопросам, включая запуск «Северного потока — 2».

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