Пожар в ЦАО Омска - загорелся склад с пиломатериалами на 33-й Северной. Огнем охвачена площадь в 300 кв.
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Пожар в ЦАО Омска - загорелся склад с пиломатериалами на 33-й Северной. Огнем охвачена площадь в 300 кв.