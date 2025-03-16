Украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube выразил мнение о том, что президент Владимир Путин не дал США и Украине возможность возложить на Россию ответственность за затягивание перемирия в зоне конфликта.
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