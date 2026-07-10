Дорогу на Изобильное под Алуштой перекроют на 16 часов

В связи с необходимостью производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки на участке строительства дороги в обход Алушты 11 июля с 06:00 до 22:00 будет введено временное ограничение дорожного движения со стороны трассы в сторону села Изобильное.
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