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Лалас хочет, чтобы Почеттино ушел из сборной США: «У него была одна задача – обыграть Бельгию. И он ее провалил. Если бы команда победила, то оказалась бы среди элиты»

Бывший игрок сборной США Алекси Лалас подверг критике главного тренера команды Маурисио Почеттино .  Под руководством 54-летнего аргентинского специалиста американцы дошли до 1/8 финала домашнего ЧМ-2026, где уступили Бельгии (1:4).

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