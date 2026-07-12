Лалас хочет, чтобы Почеттино ушел из сборной США: «У него была одна задача – обыграть Бельгию. И он ее провалил. Если бы команда победила, то оказалась бы среди элиты»

Бывший игрок сборной США Алекси Лалас подверг критике главного тренера команды Маурисио Почеттино . Под руководством 54-летнего аргентинского специалиста американцы дошли до 1/8 финала домашнего ЧМ-2026, где уступили Бельгии (1:4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии