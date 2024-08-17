Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

883 подписчика

Сотрудники Госавтоинспекции в Оренбургской области приняли участие в празднике дорожной безопасности «Моя семья соблюдает ПДД»

Сотрудники Госавтоинспекции в Оренбургской области приняли участие в празднике дорожной безопасности «Моя семья соблюдает ПДД»

В рамках профилактического мероприятия «Дети за рулем» сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в празднике дорожной безопасности «Моя семья соблюдает ПДД» в МДОАУ «Детский сад № 107» г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх