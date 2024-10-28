Эксперты рассказали, как пополнить Steam в России в 2024 году Ирэн ОрлонскаяПочти три года назад американская компания Valve, которая управляет платформой Steam, ограничила методы оплаты для пользователей из России.
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