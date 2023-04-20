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Wall Street Journal: власти США могут выдвинуть новые обвинения в деле об утечке документов

Wall Street Journal: власти США могут выдвинуть новые обвинения в деле об утечке документов

Американские власти могут прибегнуть к карательным мерам в отношении представителей разведки ВВС Национальной гвардии США в Массачусетсе, где работал военнослужащий Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке материалов Пентагона, передает Wall Street Journal.

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