Эксперт объяснил, что можно считать «скрытым налогом» офиса

Работа в офисе может обходиться сотруднику дополнительно в десятки тысяч рублей каждый месяц. По оценке экономиста, для столичного специалиста с одним ребёнком такие расходы составляют от 48 до 75 тысяч рублей.
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