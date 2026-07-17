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Авторадио

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Эксперт объяснил, что можно считать «скрытым налогом» офиса

Работа в офисе может обходиться сотруднику дополнительно в десятки тысяч рублей каждый месяц. По оценке экономиста, для столичного специалиста с одним ребёнком такие расходы составляют от 48 до 75 тысяч рублей.

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