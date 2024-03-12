Российские сотовые абоненты получат доступ к спутниковой связи

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротае Подготовка к развертыванию гибридных сетей началась в России, в будущем рядовым владельцам телефонов станет доступна спутниковая связь, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
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