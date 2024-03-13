Капитан «Эдмонтона» заявил о шансе Овечкина побить рекорд Гретцки

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является величайшим бомбардиром поколения и у него есть все шансы побить рекорд по количеству голов в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки.