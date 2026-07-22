В Москве стартовали съемки лирической комедии «Отцовский клуб»

В Москве начались съемки нового фильма Владимира Котта «Отцовский клуб». По сюжету, главные герои — несколько мужчин разных поколений — оказываются в перинатальном центре в день, когда их партнерши готовятся к родам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии