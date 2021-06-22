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Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не говорил игрокам об отставке, никаких разговоров на эту тему не было»

Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не говорил игрокам об отставке, никаких разговоров на эту тему не было»

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров в разговоре с журналистами после прилета с матча чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4) рассказал, что никаких разговоров об отставке главного тренера Станислава Черчесова не велось.

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