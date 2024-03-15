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Конгрессмен Маккол призвал использовать активы России для выплаты Киевом займа

Конгрессмен Маккол призвал использовать активы России для выплаты Киевом займа

Руководитель комитета нижней палаты американского Конгресса по внешней политике Майкл Маккол в рамках инициативы об оказании поддержки Киеву в виде «ленд-лиза» или займа предложил, чтобы Украина оплачивала данный долг за счет замороженных российских активов.

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