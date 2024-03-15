Конгрессмен Маккол призвал использовать активы России для выплаты Киевом займа

Руководитель комитета нижней палаты американского Конгресса по внешней политике Майкл Маккол в рамках инициативы об оказании поддержки Киеву в виде «ленд-лиза» или займа предложил, чтобы Украина оплачивала данный долг за счет замороженных российских активов.
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