Конгрессмен Маккол призвал использовать активы России для выплаты Киевом займа

Руководитель комитета нижней палаты американского Конгресса по внешней политике Майкл Маккол в рамках инициативы об оказании поддержки Киеву в виде «ленд-лиза» или займа предложил, чтобы Украина оплачивала данный долг за счет замороженных российских активов.