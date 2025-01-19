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  • Эмма
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    Однако не видят этого ни в США ни на Западе! Потому что нутро у них то же самое! Посмотришь фильм "Крестоносцы" или п...Захарова: зверств...
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    вот это в точкуТворчество семьи ...

Daily Mail: Трамп может отложить встречу со Стармером из-за его поддержки Харрис

Daily Mail: Трамп может отложить встречу со Стармером из-за его поддержки Харрис

Избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может отложить встречу с руководителем правительства Великобритании Киром Стармером после инаугурации из-за его поддержки кандидата от демократов Камалы Харрис на американских президентских выборах 2024 года.

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