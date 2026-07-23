Запад собирается обкатать французскую реактивную установку Thundart на Украине

Новую французскую реактивную установку РСЗО Thundart могут испытать на Украине – подробности.Во Франции разрабатывается новая реактивная система залпового огня Thundart, которая должна заменить устаревающую M270 LRU на гусеничном шасси.
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