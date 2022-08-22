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Трамп попросил суд не изучать изъятые документы до назначения эксперта

Трамп попросил суд не изучать изъятые документы до назначения эксперта

Американский лидер Дональд Трамп обратился к суду с просьбой назначить независимого эксперта для изучения изъятых у него документов, соответствующее ходатайство направили в суд Южного округа Флориды представители республиканца, сообщает ТАСС.

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