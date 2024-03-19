Учёные выяснили, какое мясо способно вызвать рак

В NHS поведали о последствиях чрезмерного употребления красного мясаБританские учёные из Национальной службы здравоохранения (NHS) по результатам исследования пришли к выводу, что красное мясо, а также различные полуфабрикаты могут стать причиной появления рака.
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