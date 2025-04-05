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Царьград

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Развод рэпера Паши Техника: эмоциональное признание его экс-супруги в сети

Развод рэпера Паши Техника: эмоциональное признание его экс-супруги в сети

Экс-супруга рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, поделилась эмоциональной записью в Telegram. Она рассказала о своих сомнениях, как объяснить сыну отсутствие отца, выражая при этом глубокую личную растерянность и боль.

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