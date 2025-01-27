На вандала, испортившего скамейки в смоленском сквере, завели еще два уголовных дела

Оказалось, что смолянин неоднократно портил городское имущество. Напомним, 9 января глава города разместил в социальных сетях запись о новом акте вандализма: двое молодых людей разрисовали граффити отремонтированные и покрашенные остановки на улице Соболева и лавочку в обновленном сквере возле памятника Кутузову.