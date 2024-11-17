Тренеру сборной Казахстана Черчесову предрекли трудности из-за неудач команды

Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов заявил, что российскому специалисту Станиславу Черчесову будет тяжело защищать свою позицию после неудачи сборной Казахстана в Лиге наций.
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