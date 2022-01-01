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«Северный поток – 2» способен развалить новое правительство Германии

«Северный поток – 2» способен развалить новое правительство Германии

Две ключевых фигуры нового правительства Германии – канцлер и министр иностранных дел – выступили с прямо противоположных позиций по важнейшим вопросам Речь идет в том числе о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2», но не только о нем.

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